Генерал раскрыл интересную деталь применения Россией ФАБ-3000 в зоне СВО

Липовой: Использование ФАБ-3000 рассчитано на уничтожение заглубленных объектов

Вооруженные силы России сбросили трехтонную фугасную авиабомбу (ФАБ) на пункт дислокации украинских Вооруженных сил на покровском направлении. Удар пришелся на район, где был сосредоточен личный состав 59-й штурмовой бригады ВСУ. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru высказался об этом оружии.

«ФАБы такой мощности применяются только в случаях, когда нужно уничтожить заглубленные объекты, где могут находиться склады, пункты управления, принятия решений и различного рода объекты военного назначения, может быть, даже электростанции, энергетические установки, которые отдают электричество на ближайшие пункты питания», — заявил он.

Генерал добавил, что все, что находится под землей, обваливается. Тем, кому удается выбраться, сильно повезет, добавил Липовой. По его словам, шансов на выживание у противника после такого удара практически не остается.

Ранее российские военные ударом трехтонной фугасной авиабомбы (ФАБ-3000) снесли до основания пункт временной дислокации 49-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Украинские бойцы заняли под казарму большое пятиэтажное здание. Российская авиация одним ударом уничтожила казарму — над домом выросло гигантское черно-красное облако огня и дыма. Позднее БПЛА-разведчик зафиксировал результаты удара: от здания остались лишь стена с окнами и груда щебня.