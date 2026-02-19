Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:51, 19 февраля 2026Россия

Грудничка оставили без присмотра взрослых и он обварился в кипятке

В Хабаровске грудничок обварился в кипятке, он был дома с сестрами 5 и 7 лет
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Семимесячный ребенок обварился в кипятке в квартире Хабаровска. Как передает пресс-служба Управления МВД России по Хабаровскому краю, грудничок был дома без взрослых, мать оставила его с пятилетней и семилетней сестрами.

25-летняя женщина ушла в магазин за продуктами, а детей оставила одних, за «старшую» была первоклассница. Отец семейства в это время был на работе.

По предварительным данным, средняя девочка играла и случайно открыла кран в радиаторе отопления, откуда полилась горячая вода. Мальчик же лежал рядом.

Сейчас малыш находится в больнице. Полиция начала проверку по факту случившегося, на учете семья не состоит.

В конце 2025 года в Воронеже дети ошпарились кипятком из-за аварии на трубопроводе, один из них был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на вопрос об убийстве Путина

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    В Конгрессе США пригрозили форсировать голосование по санкциям против России

    В Польше высказались о возможности создания ядерного оружия

    Европа замерзнет

    Российский подросток пришел с ножом в школу и напал на сверстника

    Санавиацию задействовали из-за нападения подростка с ножом в российской школе

    385-килограммовая порномодель рассказала о фетишах своих клиентов

    Фото Зендеи и Роберта Паттинсона для журнала оценили в сети фразой «что здесь происходит»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok