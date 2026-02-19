Российский спортсмен завоевал первую медаль на Олимпиаде

16:56, 19 февраля 2026Культура

Киркоров рассказал о самом романтичном свидании с Пугачевой

Киркоров назвал День святого Валентина с Пугачевой самым романтичным в жизни
Ольга Коровина

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал о самом романтичном свидании со своей бывшей женой Аллой Пугачевой. Об этом пишет Super.ru в Telegram-канале.

По словам исполнителя, однажды во время гастролей ему удалось прилететь к Пугачевой в Германию, чтобы вместе провести 14 февраля. В итоге это стало самым романтичным событием в его жизни.

«Весь город был в сердечках. Мы провели этот день вместе», — поделился Киркоров. Он отметил, что до сих пор помнит каждый час этого дня и больше никогда не испытывал такого трепета в День святого Валентина.

Ранее Киркоров заявил, что продолжит праздновать первое воскресенье весны, которое традиционно отмечала уехавшая из страны Алла Пугачева. Исполнитель признался, что считает этот праздник семейным.

