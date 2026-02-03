Киркоров пообещал продолжить традицию уехавшей из России Пугачевой

Киркоров решил праздновать первое воскресенье весны вслед за Пугачевой

Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что продолжит праздновать первое воскресенье весны, которое традиционно отмечала уехавшая из страны певица Алла Пугачева. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Ежегодно Пугачева символически «разрешала весну» в первое воскресенье марта. Традицию артистка придумала сама и назвала ее «праздником желтых тюльпанов». В беседе с журналистами Киркоров признался, что считает праздник семейным.

«После великой Примадонны, которая придумала это первое воскресенье весны, надо продолжать это дело. Она вдалеке — я перехватил этот праздник», — пояснил исполнитель.

Ранее упоминание Аллы Пугачевой нашли в файлах скандального финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованных Минюстом США. Примадонна упоминается в документах из-за статьи The Times «Самые уважаемые люди мира», вышедшей 10 января 2014 года.