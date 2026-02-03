Реклама

Культура
17:35, 3 февраля 2026Культура

Киркоров пообещал продолжить традицию уехавшей из России Пугачевой

Киркоров решил праздновать первое воскресенье весны вслед за Пугачевой
Ольга Коровина

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что продолжит праздновать первое воскресенье весны, которое традиционно отмечала уехавшая из страны певица Алла Пугачева. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Ежегодно Пугачева символически «разрешала весну» в первое воскресенье марта. Традицию артистка придумала сама и назвала ее «праздником желтых тюльпанов». В беседе с журналистами Киркоров признался, что считает праздник семейным.

«После великой Примадонны, которая придумала это первое воскресенье весны, надо продолжать это дело. Она вдалеке — я перехватил этот праздник», — пояснил исполнитель.

Ранее упоминание Аллы Пугачевой нашли в файлах скандального финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованных Минюстом США. Примадонна упоминается в документах из-за статьи The Times «Самые уважаемые люди мира», вышедшей 10 января 2014 года.

