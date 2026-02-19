Медведев: Обратно в Россию пустим только те компании, которые не будут мешать

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал условие возвращения в Россию иностранных компаний. Его процитировало aif.ru.

По его словам, обратно в страну пустят или вернут только тех, «кто не будет мешать». Медведев напомнил, что некоторые европейские бизнесмены пугали, что после их ухода в России «швах будет».

«Пусть локти кусают теперь», — сказал зампред Совбеза.

По словам главы Американской торговой палаты (AmCham) в РФ Роберта Эйджи, работающие в России американские компании хотят расширить присутствие в России.

В свою очередь, экономист Михаил Беляев обратил внимание, что западные рынки насыщены и сбыт продукции затруднен. При этом тот же сегмент одежды на потребительском рынке в России так и не удалось насытить в полной мере после ухода западных компаний. Это означает, что если иностранные фирмы вернутся в РФ, то они легко найдут покупателей для своей продукции.