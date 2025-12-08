Реклама

07:49, 8 декабря 2025Экономика

Американские компании заявили о желании расширить присутствие в России

Глава торговой палаты Эйджи: Компании США хотят расширить присутствие в России
Вячеслав Агапов

Фото: Campaign Creators / Unsplash

Работающие в России американские компании хотят расширить присутствие в России. Об этом желании заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) в РФ Роберт Эйджи, его слова приводит газета «Известия».

По словам представителя AmCham, бизнес стремится расширить присутствие. Даже компании, которые свернули присутствие в стране или те, кто еще не выходил на местный рынок, рассчитывают на такую возможность.

«Отмена запрета на инвестиции — это наш приоритет №1. Компании, которые остались в России, очень бы хотели расширяться, а те компании, которые ушли или еще не приходили, хотели бы иметь такую возможность в будущем», — пояснил Эйджи.

Глава торговой палаты положительно оценил подготовленный администрацией президента США Дональда Трампа документ с предложениями по частичному снятию санкций. По его словам, готовность властей налаживать диалог радует сообщество. Проект анонсировали в марте 2025 года, и он затрагивает четыре направления: снятие санкций в авиационном секторе, отмена запрета на новые инвестиции, снятие ограничений с российских банков и устранение ограничений на импорт предметов роскоши.

Ранее Эйджи отмечал, что ушедшим из России иностранным компаниям будет сложно вернуться на российский рынок. Главный риск состоит в том, что они утратили долю в сегменте, и отвоевать ее обратно будет непросто. Он также заявил, что порядка 250 американских компаний продолжили свой бизнес в России вопреки давлению властей США. После ввода масштабных западных санкций, отметил он, в РФ в неизменном виде продолжили свою деятельность около 150 компаний, остальные были преобразованы в российские.

