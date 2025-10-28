Экономика
Шансы ушедших из России компаний вернуться оценили

ТАСС: Ушедшим из России компаниям будет сложно вернуться на рынок
Евгений Силаев
Фото: Мурад Багандов / Фотохост-агентство РИА Новости

Ушедшим из России иностранным компаниям будет сложно вернуться на российский рынок. Шансы оценил глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи в беседе с ТАСС.

«Мы говорили о том, что уходить или не уходить — это ваше решение, но основной риск в том, что вы потеряете долю рынка, и в дальнейшем (...) будет крайне сложно завоевать ее обратно», — подчеркнул Эйджи.

Ранее посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что ушедший из России южнокорейский бизнес понес крайне болезненные убытки, заставив покинувших страну предпринимателей «кусать локти».

