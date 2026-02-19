Реклама

18:32, 19 февраля 2026

Медведев призвал следить за торговыми сетями и наказывать их

Медведев: Торговые сети надо наказывать за манипуляции товарами
Кирилл Луцюк

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Если российские торговые сети за деньги выкладывают какие-то товары на передний план, то они должны отвечать за это. С такой инициативой выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Его процитировало ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, не следует ли навести порядок с иноязычными названиями потребительских товаров, Медведев заметил, что проблема не в том, что в магазинах много такой продукции. По его мнению, некоторые торговые организации выдвигают определенные товары на первое место, получая за это деньги. При этом высококлассная продукция может оказываться спрятанной. И причина такого поведения не иностранные названия, а коррупция, с которой следует бороться. Поэтому за ретейлерами нужно следить и привлекать к ответственности за манипуляции товарами.

Ранее сообщалось, что, по мнению Медведева, условием возвращения в Россию иностранных компаний должно стать то, что они не будут мешать.

По итогам минувшего года продажи продукции под собственными торговыми марками российских ретейлеров, прямо связанные с основными брендами, росли быстрее, чем аналогичные товары этих же сетей под другими названиями. Оказалось, что если раньше такая продукция была ориентирована на людей с низкими доходами, то сейчас спрос на нее растет и у покупателей, имеющих больший доход.

