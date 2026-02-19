Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:04, 19 февраля 2026Из жизни

Монаха стошнило на президента Тайваня на глазах у толпы

В Тайване монаха стошнило на президента во время праздничной церемонии
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: @MarioNawfal

В Тайване настоятеля государственного храма Бога войны Линя Пей-хо стошнило во время праздничной церемонии на глазах у толпы. Об этом пишет Daily Mail.

Церемония проходила в честь лунного Нового года. На ней присутствовали несколько чиновников, а также президент страны Лай Циндэ. Внезапно Пей-хо почувствовал себя плохо. Он пытался сдержать рвотные позывы, сжимая кулаки и поворачивая голову, но не смог. В последний момент монаху удалось заткнуть рот рукой, но брызги рвоты все равно попали на одежду президента.

Пей-хо тут же отошел в сторону и оперся на ближайший стол. Организаторы приостановили мероприятие, и к нему бросились на помощь. Лай Циндэ был среди тех, кто оказывал монаху первую помощь.

Материалы по теме:
Спустился с небес Дональд Трамп привык к роскошной жизни, но потерял миллионы. Что осталось его семье после выборов?
Спустился с небесДональд Трамп привык к роскошной жизни, но потерял миллионы. Что осталось его семье после выборов?
15 ноября 2020
«Стыдно быть богатым». Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
«Стыдно быть богатым».Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
23 мая 2021

Настоятеля увели, и президент продолжил церемонию. В своей речи он рассказал, что семья Пей-хо сейчас болеет норовирусом. Он предположил, что монах заразился от них. Впоследствии эта информация подтвердилась. Сейчас состояние Пей-хо стабилизировалось.

Ранее сообщалось, что в Китае бывшего настоятеля Шаолиньского монастыря Ши Юнсиня арестовали по подозрению в коррупции. По некоторым данным, у него было несколько любовниц и даже дети от них.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп продлил введенные Байденом санкции против России

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Захарова призвала Лондон перестать искать врагов

    Токаев на Совета мира выступил с одной инициативой по Трампу

    В российском регионе из-за атаки ВСУ пострадали несколько человек

    Врач подсказала действенные способы облегчить похмелье

    Брату короля Карла III может грозить пожизненное по делу Эпштейна. Такого в Британии не было три века. Что говорит монарх?

    Монаха стошнило на президента Тайваня на глазах у толпы

    Каллас выдвинула ультиматум России по Украине. Какие требования он содержит и что ответил Кремль?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok