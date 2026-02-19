На Украине рассказали о втором контрнаступлении Залужного на Зеленского

«Страна.ua»: Критика Зеленского Залужным указывает на его президентские амбиции

Критика военного управления украинского лидера Владимира Зеленского указывает на президентские амбиции экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), посла в Лондоне Валерия Залужного. О втором контрнаступлении Залужного рассказало издание «Страна.ua».

«Интервью Залужного развеяло сомнения в том, что он готов участвовать в выборах, если они состоятся. Причем в качестве соперника Зеленского, а не его союзника», — говорится в публикации.

Отмечается, что офис Зеленского публично так и не ответил на критику Залужного.

Ранее Залужный обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в провале контрнаступления ВСУ, а также рассказал об обысках в своем штабе после напряженной встречи с президентом. По его словам, нынешняя военная стратегия украинской армии непоследовательна и нереалистична.