00:43, 19 февраля 2026

На Западе раскрыли новую деталь переговоров по Украине в Женеве

NYT: На переговорах в Женеве обсудили идею демилитаризированной зоны на Донбассе
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

На переговорах по украинскому урегулированию обсуждают идею демилитаризированной зоны на Донбассе, в которой не будет ни одной из армий. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

«Это возрождает предложение, которое было включено в предыдущие мирные планы, в том числе в план из 28 пунктов, выдвинутый администрацией президента США Дональда Трампа в ноябре», — уточнила газета.

Издание подчеркнуло, что с целью облегчить обеим сторонам принятие этой идеи переговорщики также обсуждали создание зоны свободной торговли в любой возможной демилитаризованной зоне. Однако при этом отмечается практическая сложность создания ЗСТ на территории, зажатой между двумя армиями.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины прошли в закрытом режиме в отеле InterContinental в Женеве 17 и 18 февраля. В первый день их продолжительность составила 4,5 часа, а во второй стороны говорили два часа.

