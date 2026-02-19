Реклама

15:27, 19 февраля 2026

Названы опасные причины внезапного почернения зубов

Стоматолог Лысенков: Зуб может почернеть из-за кариеса или травмы
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина

Фото: Bits And Splits / Shutterstock / Fotodom

Изменение цвета зуба может быть следствием как безобидных внешних факторов, так и серьезных внутренних проблем, рассказал стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Павел Лысенков. О том, почему зуб может почернеть, он поговорил с «Лентой.ру».

Одной из самых распространенных причин почернения зуба врач назвал кариес. По его словам, кариозная полость не всегда расположена на видимой поверхности зуба. Если поражение находится сбоку или между зубами, происходит разрушение дентина — ткани, которая составляет основную массу зуба. Это отражается на цвете эмали: она темнеет или приобретает сероватый оттенок.

Также зуб может внезапно изменить цвет из-за травмы. «После удара зуб может стать светло-розовым, темно-серым или даже черным. Это связано с повреждением сосудисто-нервного пучка и скоплением крови внутри зуба», — пояснил стоматолог. Кроме того, зуб может потемнеть после удаления нерва, так как в этом случае он перестает получать питание.

К другим причинам этой проблемы Лысенков отнес недостаточную гигиену полости рта, курение и употребление красящих продуктов и напитков.

Ранее стоматолог-имплантолог, кандидат медицинских наук Игорь Кузьмин перечислил самые бесполезные процедуры в зубном кабинете. Одной из них он считает удаление здоровых зубов мудрости на всякий случай.

