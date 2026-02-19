Реклама

Россия
10:50, 19 февраля 2026Россия

Обстановка на горевшем двое суток из-за атаки ВСУ российском нефтезаводе изменилась

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что пожар на Ильском НПЗ потушили
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае полностью потушили. Об изменении обстановки на горевшем двое суток объекте сообщил региональный оперштаб в Telegram.

По данным краснодарского МЧС, открытое горение ликвидировали поздно вечером 18 февраля. Утром 19 февраля возгорание полностью потушили.

Ильский НПЗ загорелся в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 17 февраля. Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. Площадь пожара составляла 700 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Кроме того, обломки дрона нашли в районе стадиона академии футбольного клуба «Краснодар». На хуторе Красном фрагментами беспилотников было повреждено здание локомотивного депо.

По данным Минобороны России, всего в ночь на вторник средства противовоздушной обороны сбили в Краснодарском крае 18 дронов. Кроме того, 50 летательных аппаратов были уничтожены в акватории Черного моря, 38 — в Крыму, 29 — в Азовском море, 11 — в Калужской области, 4 — в Брянской и 1 — в Курской.

