Экономика
13:52, 19 февраля 2026Экономика

Лукашенко предложил Зимбабве построить порт в Мозамбике

Белоруссия и Зимбабве захотели построить морской торговый порт в Мозамбике
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече председателем Сената (верхняя палата парламента) Зимбабве Мейбл Чиномоной предложил странам совместно построить в соседнем с африканской республикой Мозамбике морской торговый порт, который сможет стать хабом для белорусских и, возможно, российских товаров. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Минску «очень нужна точка опоры на побережье Африканского континента». Для поставки товаров из порта непосредственно в Зимбабве Лукашенко предлагает восстановить железнодорожное сообщение между странами.

По словам Лукашенко, у Белоруссии и Зимбабве практически нет никаких проблем в отношениях, надо просто следовать пунктам дорожной карты и осуществлять контроль за реализацией достигнутых соглашений. В этом случае через пару лет страны могут выйти на товарооборот свыше 100 миллионов долларов, уверен белорусский лидер.

Позднее Чиномона заявила, что президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва поддерживает инициативу. Она выразила уверенность, что порт удастся построить, причем в наиболее короткие сроки.

Ранее Лукашенко возмутился ускорением спада белорусской промышленности. Если во второй половине 2025 года он составил 1,8 процента, то в январе 2026-го — уже 3,4 процента. Вместе с тем он подчеркнул, что экономика стала полем боя и поблагодарил бога за то, что тот уберег Белоруссию «от этой жуткой непонятной рыночной экономики».

