Лукашенко возмутился ускорением спада промышленности в Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко заявил об ускорении промышленного спада в стране

По итогам второй половины 2025 года спад в белорусской промышленности составил 1,8 процента, а в январе 2026-го ситуация стала еще хуже — минус 3,4 процента. Об этом, принимая отчет правительства за минувший год, рассказал президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

Он возмутился тем, что в прошлом году недобор на ключевом российском рынке составил около миллиарда долларов. Более того, часть завезенного туда товара осталась без оплаты. «На старые грабли наступаем. Это уже преступление. Наблюдаем падение выпуска ключевых товаров», — возмутился глава государства.

По его словам, одновременно в 2,5 раза выросли запасы на складах. По состоянию на начало года там было заморожено продукции на 4,2 миллиарда долларов, а в феврале было добавлено еще 280 миллионов.

На том же заседании Лукашенко потребовал от кабмина активного погружения в отраслевые проблемы и ситуацию на ряде значимых предприятий, а не находиться вместе с Нацбанком «в эйфории макроэкономической стабильности».

Ранее белорусский лидер заявил, что экономия на уличном освещении в городах республики сопоставима с расходами на годовое повышение пенсий на 10 процентов или строительство ряда сельскохозяйственных объектов. Таким образом он прокомментировал жалобы горожан на отсутствие освещения в темное время суток.