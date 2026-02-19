Реклама

09:12, 19 февраля 2026Россия

Одну из попавших к матери-сектантке сестер захотели вернуть в Петербург

РИА Новости: Младшую из попавших к сектантке сестер захотели вернуть в Петербург
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Младшую из попавших к матери-сектантке сестер захотели вернуть в Санкт-Петербург. Об этом рассказал РИА Новости один из источников, знакомых с ситуацией.

Собеседник разъяснил, что вероятность передачи ребенка существует, не вдаваясь в подробности.

До этого иерей Владимир Маняков отметил, что втянувшая сестер из Петербурга секта действует в Ульяновской области. Священнослужитель пояснил, что последователи секты ждут возвращения ее основателя Леонида Власова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого задержали в 2024 году и судят по двум уголовным статьям, в том числе призывы к осуществлению террористической деятельности.

Родные сестры Ирина и Марина исчезли в Санкт-Петербурге 9 февраля. Последний раз их видели, когда старшая из них отводила младшую в школу. Позже они вышли на связь из секты, записав видео, на котором находятся вместе с матерью. На кадрах Марина заявила, что «имеет свою волю проживать где хочет и с кем хочет». Она также объявила, что отец заставлял их с сестрой использовать «карточки», вероятно, имея в виду проездные и банковские карты.

