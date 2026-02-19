Реклама

12:41, 19 февраля 2026

Пассажирский поезд Москва — Курск застрял на путях из-за метели

Выехавшие из Москвы в Курск пассажиры поезда застряли в Туле из-за метели
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Пассажирский поезд «Ласточка» застрял на путях из-за метели. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Выехавшие из Москвы в Курск пассажиры сообщили, что состав встал на въезде в Тулу в 11 часов по московскому времени. По данным сотрудника РЖД, незапланированная остановка произошла из-за того, что стрелочные переводы занесло снегом. На данный момент неизвестно, сколько по времени составит задержка.

Ранее пассажирские поезда массово задержались на Крымском мосту. 16 составов следовали с опозданиями от 3 до 10 часов.

