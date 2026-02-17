Пассажирские поезда массово задержались на Крымском мосту

16 поездов следуют с опозданием от 3 до 10 часов на Крымской железной дороге

Пассажирские поезда дальнего следования массово задержались на Крымской железной дороге. Об этом сообщается в Telegram-канале «Гранд Сервис Экспресс».

16 поездов идут с опозданием на полуостров и из него из-за приостановки движения на Крымском мосту. Самая большая задержка состава «Таврия» на маршруте из Симферополя в Москву, она составляет 10 часов. Наименьшее отставание на обратном рейсе из столицы — до 3 часов.

Всего в Крым с задержкой следуют восемь поездов: из Санкт-Петербурга, Москвы, Адлера, Кисловодска, Перми. Такая же ситуация по пути в города России из Симферополя и Севастополя.

