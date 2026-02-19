Реклама

12:16, 19 февраля 2026Авто

Пять аварий с участием 12 машин произошло на одном километре российской трассы

На 85-м километре трассы «Дон» в Подмосковье произошло пять аварий
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Подмосковная полиция»

Пять аварий с участием 12 машин произошло на автодороге в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной полиции в Telegram.

Машины столкнулись на 85-м километре федеральной трассы М-4 «Дон». На опубликованном снимке с места одного из ДТП видно, что дорожное полотно сильно занесено снегом. Возможно, непогода в столичном регионе и стала причиной столкновений автотранспортных средств.

По данным управления МВД России по Московской области, пострадавших нет. При этом все 12 автомобилей получили повреждения. В этой связи в полиции напомнили водителям о возможности воспользоваться общественным транспортом в период неблагоприятных погодных условий.

Ранее старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалев назвал способ избежать потери управления машиной в гололед. Не попасть в аварию помогут снижение скорости и соблюдение дистанции, указал он.

