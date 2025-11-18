Экономика
14:50, 18 ноября 2025Экономика

Россиянам назвали способ избежать потери управления автомобилем в гололед

Эксперт по ОБЖ Ковалев: На машине во время гололеда нужно ехать медленно
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Правила безопасности вождения автомобиля в непогоду помогут не потерять управления, рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалев.

По его словам, во время гололеда на машине нужно ехать медленнее, чем обычно. Обязательно сохранять безопасную дистанцию: расстояние между автомобилями должно быть минимум в три раза больше, чем обычно. Это позволит избежать столкновения при резком торможении. На поворотах лучше замедляться заранее, чтобы избежать потери управления.

В заключение Ковалев порекомендовал россиянам во время гололеда и снегопада использовать общественный транспорт.

Ранее стало известно, что в Подмосковье первый гололед привел к массовому дорожно-транспортному происшествию (ДТП): на платной трассе ЮЛА, пролегающей через Москву-реку в подмосковном Лыткарино, столкнулись бетономешалка, «Камаз» и несколько легковых автомобилей.

