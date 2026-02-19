Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:50, 19 февраля 2026Силовые структуры

Пытавшаяся прикурить от Вечного огня молодая пара выслушала приговор

В Калининграде осудили молодую пару за осквернение воинского мемориала
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Калининграде осудили молодую пару за осквернение воинского мемориала. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Они признаны виновными по статье 243.4 («Осквернение воинских захоронений, совершенное группой лиц») УК РФ.

Как установил суд, вечером 3 января 2025 года молодые люди в состоянии алкогольного опьянения на мемориальном комплексе 1200 гвардейцам в Калининграде, погибшим при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года, попытались прикурить сигарету от Вечного огня, а также забрали с мемориального ансамбля корзину с цветами, возложенную в память о погибших солдатах и офицерах.

На стадии предварительного следствия 25-летний юноша и его 20-летняя знакомая в полном объеме признали вину и возместили причиненный ущерб.

Суд приговорил каждого из них к наказанию в виде обязательных работ сроком на 240 часов.

Ранее сообщалось, что россиянка распылила газ в пассажира московского метро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке СБУ убить Залужного

    Крепкий рубль стал проблемой

    Россия «замедлила» параллельный импорт. Что будет с ценами

    Предсказана роль первого заседания Совета мира Трампа в мировой политике

    Россия обошла 70 стран в медальном зачете Олимпиады благодаря серебру Филиппова

    Пожилого мужчину засыпало зерном насмерть

    Подслушан разговор представителей США и Британии о России в Женеве

    Россияне назвали худших советчиков по вопросам ремонта машин

    Российские бизнесмены назвали главную помеху для инвестиций

    Россиян научили проветривать квартиру зимой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok