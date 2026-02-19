Пытавшаяся прикурить от Вечного огня молодая пара выслушала приговор

В Калининграде осудили молодую пару за осквернение воинского мемориала

В Калининграде осудили молодую пару за осквернение воинского мемориала. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Они признаны виновными по статье 243.4 («Осквернение воинских захоронений, совершенное группой лиц») УК РФ.

Как установил суд, вечером 3 января 2025 года молодые люди в состоянии алкогольного опьянения на мемориальном комплексе 1200 гвардейцам в Калининграде, погибшим при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года, попытались прикурить сигарету от Вечного огня, а также забрали с мемориального ансамбля корзину с цветами, возложенную в память о погибших солдатах и офицерах.

На стадии предварительного следствия 25-летний юноша и его 20-летняя знакомая в полном объеме признали вину и возместили причиненный ущерб.

Суд приговорил каждого из них к наказанию в виде обязательных работ сроком на 240 часов.

