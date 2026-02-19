Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:33, 19 февраля 2026Наука и техника

Раскрыт неочевидный фактор улучшения памяти

JN: Фаза дыхания влияет на то, насколько успешно человек вспоминает информацию
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: brizmaker / Shutterstock / Fotodom

Фаза дыхания может влиять на то, насколько успешно человек вспоминает информацию. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в Journal of Neuroscience (JN). Ученые показали, что дыхание способно координировать нейронные процессы, лежащие в основе извлечения воспоминаний.

В исследовании были проанализированы данные 18 участников, у которых одновременно регистрировали электроэнцефалограмму и дыхание во время выполнения задания на эпизодическую память. Оказалось, что успешное вспоминание чаще происходило во время выдоха. Именно в эту фазу дыхания усиливались характерные колебания мозговой активности в альфа- и бета-диапазонах, а также процессы реактивации следов памяти.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Кроме того, сила связи между дыхательным ритмом и нейронной реактивацией напрямую коррелировала с качеством выполнения задания. Чем выраженнее была синхронизация, тем лучше участники справлялись с задачей на воспоминание.

Авторы предполагают, что дыхание может выступать своего рода «каркасом» для памяти, создавая благоприятные нейронные условия для извлечения информации. Полученные данные подтверждают: базовые физиологические процессы способны тонко настраивать когнитивные функции человека.

Ранее ученые выяснили, что регулярная умственная активность снижает риск болезни Альцгеймера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    На Западе раскрыли новую деталь переговоров по Украине в Женеве

    Раскрыт неочевидный фактор улучшения памяти

    Со дна ледяной пещеры подняли древнюю неизлечимую инфекцию

    Появились новые подробности о деле Долиной

    Белый дом предсказал катастрофу в Вашингтоне из-за фекалий

    Гуменника не пригласили на показательные, Клебо побил рекорд Латыниной, россиян оставили без сувениров. Как прошел 12-й день Игр

    Лавров предсказал будущее России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok