Назван способ снизить риск развития болезни Альцгеймера

Neurology: Регулярная умственная активность снижает риск болезни Альцгеймера

Регулярная умственная активность на протяжении всей жизни может быть связана с более низким риском болезни Альцгеймера и более поздним развитием когнитивных нарушений. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 1939 человек со средним возрастом 80 лет, за которыми наблюдали в течение восьми лет. Ученые оценивали интеллектуальную активность участников в детстве, среднем возрасте и пожилые годы — от чтения книг и изучения языков до посещения библиотек и регулярных занятий письмом и играми. За время наблюдения у 551 человека развилась болезнь Альцгеймера, а у 719 — легкие когнитивные нарушения.

Сравнение показало, что у людей с самым высоким уровнем интеллектуальной активности риск болезни Альцгеймера был на 38 процентов ниже, а легких когнитивных нарушений — на 36 процентов ниже по сравнению с группой с минимальной умственной нагрузкой. Кроме того, развитие заболевания у них в среднем откладывалось на пять лет, а когнитивные нарушения появлялись примерно на семь лет позже.

По мнению авторов, разнообразные интеллектуальные занятия на протяжении жизни могут способствовать сохранению памяти и мышления даже при возрастных изменениях мозга. Ученые также отмечают, что поддержка образовательных и культурных программ может стать одним из направлений профилактики деменции в будущем.

Ранее стало известно, что обычная сезонная вакцинация от гриппа может играть роль в профилактике деменции.