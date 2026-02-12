Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:29, 12 февраля 2026Наука и техника

Назван способ снизить риск развития болезни Альцгеймера

Neurology: Регулярная умственная активность снижает риск болезни Альцгеймера
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Регулярная умственная активность на протяжении всей жизни может быть связана с более низким риском болезни Альцгеймера и более поздним развитием когнитивных нарушений. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 1939 человек со средним возрастом 80 лет, за которыми наблюдали в течение восьми лет. Ученые оценивали интеллектуальную активность участников в детстве, среднем возрасте и пожилые годы — от чтения книг и изучения языков до посещения библиотек и регулярных занятий письмом и играми. За время наблюдения у 551 человека развилась болезнь Альцгеймера, а у 719 — легкие когнитивные нарушения.

Материалы по теме:
Вредно для здоровья. Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
Вредно для здоровья.Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
8 октября 2025
Найден простой и приятный способ защититься от деменции.Что нужно делать?
11 мая 2025

Сравнение показало, что у людей с самым высоким уровнем интеллектуальной активности риск болезни Альцгеймера был на 38 процентов ниже, а легких когнитивных нарушений — на 36 процентов ниже по сравнению с группой с минимальной умственной нагрузкой. Кроме того, развитие заболевания у них в среднем откладывалось на пять лет, а когнитивные нарушения появлялись примерно на семь лет позже.

По мнению авторов, разнообразные интеллектуальные занятия на протяжении жизни могут способствовать сохранению памяти и мышления даже при возрастных изменениях мозга. Ученые также отмечают, что поддержка образовательных и культурных программ может стать одним из направлений профилактики деменции в будущем.

Ранее стало известно, что обычная сезонная вакцинация от гриппа может играть роль в профилактике деменции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинского скелетониста сняли с Олимпиады из-за скандального шлема. Зеленский возмущен

    Раскрыты главные способы кибератак на россиян в 2026 году

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Внешний долг России вырос

    В Госдуме словами «похоже на заказ» отреагировали на заявление Пихлера

    В Венесуэле поставили точку в вопросе виновности Мадуро

    Названы причины чувствительности к перемене погоды

    Voyah рассказал о новинках для России в 2026

    Назван способ снизить риск развития болезни Альцгеймера

    Россияне решили бросить квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok