Привычная вакцина оказалась способна снизить риск деменции

ACER: Прививка от гриппа снижает риск развития деменции на 31 процент

Обычная сезонная вакцинация от гриппа может играть роль в профилактике деменции. К такому выводу пришли авторы обзора, опубликованного в Aging Clinical and Experimental Research (ACER). По их данным, прививка способна не только защищать от респираторной инфекции, но и снижать риск сосудистых и воспалительных процессов, которые лежат в основе когнитивного снижения.

Инфекция гриппа связана с резким краткосрочным ростом риска инфаркта и инсульта — событий, напрямую влияющих на состояние мозга. Экспериментальные данные также показывают, что даже после перенесенной инфекции в мозге может сохраняться воспалительная активация и потеря синапсов. Вакцинация, по мнению авторов, способна предотвращать такие «удары» по сосудистой системе и снижать воспалительную нагрузку.

Эпидемиологические данные подтверждают эту гипотезу. Метаанализ 2023 года с участием около 2,1 млн человек показал, что у привитых риск деменции был ниже на 31 процент. В крупных когортах США и Великобритании сообщалось о снижении риска болезни Альцгеймера и сосудистой деменции на 14-40 процентов, причем наблюдалась зависимость от числа вакцинаций: чем регулярнее человек прививался, тем ниже был риск.

Авторы подчеркивают, что речь идет об ассоциации, а не доказанном причинно-следственном эффекте. Однако с учетом безопасности, доступности и уже доказанных сердечно-сосудистых преимуществ вакцинации они предлагают рассматривать прививку от гриппа как простую и масштабируемую стратегию поддержки здорового старения и потенциального снижения риска деменции.

Ранее стало известно, что регулярное употребление кофе связано со снижением риска деменции.