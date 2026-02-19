Реклама

Раскрыта судьба вымогавшего деньги экс-зампреда правительства российского региона

Экс-зампред правительства Бурятии Дареев получил 8 лет за взятки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Бурятии бывший заместитель председателя регионального правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Галсан Дареев приговорен к восьми годам лишения свободы за вымогательство. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональной прокуратуре.

Бывший чиновник признан виновным по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»), части 2, 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, суд запретил ему занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на пять лет.

Как установил суд, в 2022 году через посредника, путем вымогательства, он получил от глав двух аграрных компаний республики две взятки на общую сумму 195 тысяч рублей. Эти деньги он получил за беспрепятственную проверку предоставляемых этими сельхозпроизводителями документов на субсидии и дальнейшее принятие положительного решения по их выдаче.

Также в 2022-2023 годах он дал указание подчиненному о том, что необходимо получить более четырех миллионов рублей от представителей 17 предприятий сельскохозяйственной отрасли. Все это должно было быть под видом договоров пожертвования якобы для нужд его министерства.

О задержании Дареева сообщалось в конце декабря 2024 года.

