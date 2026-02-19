Раскрыто вероятное место проведения новых переговоров по Украине

ТАСС: Переговоры по Украине вновь могут пройти в Женеве

Новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта вновь может пройти в Женеве. О вероятном месте встречи делегаций сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Все могут снова прилететь в Женеву. Швейцарцы не против, остальных этот вариант тоже устраивает», — сказал собеседник агентства.

Ранее о том, что следующий раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в Швейцарии, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

До этого завершился второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США в Женеве. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как «тяжелые, но деловые». Помощник российского лидера подчеркнул, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.