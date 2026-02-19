Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:14, 19 февраля 2026Мир

Раскрыто вероятное место проведения новых переговоров по Украине

ТАСС: Переговоры по Украине вновь могут пройти в Женеве
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта вновь может пройти в Женеве. О вероятном месте встречи делегаций сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Все могут снова прилететь в Женеву. Швейцарцы не против, остальных этот вариант тоже устраивает», — сказал собеседник агентства.

Ранее о том, что следующий раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в Швейцарии, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

До этого завершился второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США в Женеве. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как «тяжелые, но деловые». Помощник российского лидера подчеркнул, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он не понимает Путина и Трампа». Бывший президент Украины указал на ошибки Зеленского в переговорах

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Внучка экс-президента Узбекистана показала откровенное фото с женихом

    Масштабы использования сервиса «второй руки» оценили

    В России прокомментировали иск экс-замминистра обороны Иванова об отправке на СВО

    ВСУ уличили в сокрытии иностранных пилотов

    В Кремле высказались о месте и дате проведения новых переговоров по Украине

    Российская полиция оказалась за гранью своих возможностей

    Песков раскрыл подробности закрытой встречи Мединского в Женеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok