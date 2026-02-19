Зеленский раскрыл место проведения следующего раунда переговоров с Россией

Зеленский: Следующие переговоры с Россией состоятся в Швейцарии

Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в Швейцарии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, опубликованному на YouTube.

«Вы упомянули следующую встречу. Я хочу подчеркнуть, что следующая встреча также будет в Швейцарии. Это информация, которой я владею на сегодня. Конечно, наша группа вернется, и у меня будет более подробная информация», — сказал он.

Политик подчеркнул, что считает важным проведение переговоров именно в Европе, а не других частях света.

В Женеве 17-18 февраля состоялись переговоры между Россией, Украиной и США. В интервью Axios украинский лидер заявлял, что поручил делегации организовать будущую встречу с президентом России Владимиром Путиным.