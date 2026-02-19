Раскрыты подробности задержания ученика российской школы с ножом

Shot: Пермского подростка, который пришел в школу с ножом, обезвредили учителя

Семиклассника, который пришел с ножом в школу № 1 Александровска (Пермский край), обезвредили работники учебного учреждения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отобрать холодное оружие у подростка смогли учителя. Как уточняет Telegram-канал Ural Mash, первым среагировал учитель ОБЖ — он прибежал на помощь раненому мальчику, а затем вместе с учительницей физики скрутил нападавшего. После этого они вызвали сотрудников полиции.

Ученик седьмого класса пришел в школу с ножом и ранил сверстника в четверг, 19 февраля. Пострадавший находится в тяжелом состоянии — у него повреждено легкое. Из Перми к ребенку вылетела санавиация.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы, а с учениками находятся психологи. Мотивы нападавшего выясняются.

