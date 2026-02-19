Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:07, 19 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности задержания ученика российской школы с ножом

Shot: Пермского подростка, который пришел в школу с ножом, обезвредили учителя
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Семиклассника, который пришел с ножом в школу № 1 Александровска (Пермский край), обезвредили работники учебного учреждения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отобрать холодное оружие у подростка смогли учителя. Как уточняет Telegram-канал Ural Mash, первым среагировал учитель ОБЖ — он прибежал на помощь раненому мальчику, а затем вместе с учительницей физики скрутил нападавшего. После этого они вызвали сотрудников полиции.

Ученик седьмого класса пришел в школу с ножом и ранил сверстника в четверг, 19 февраля. Пострадавший находится в тяжелом состоянии — у него повреждено легкое. Из Перми к ребенку вылетела санавиация.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы, а с учениками находятся психологи. Мотивы нападавшего выясняются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности переговоров в Женеве

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Умер прикованный к инвалидной коляске автор хитов Круга

    Буксующие грузовики вновь заблокировали дороги в одном регионе России

    В России призвали увеличить список не облагаемых налогом социальных расходов

    В Windows 11 нашли скрытую функцию

    Россиянин оказался на СВО после потери отца, брата и дяди

    Российская школьница попала в реанимацию после занятия в театральном кружке

    Песков высказался о трудностях с ведением канала Кремля в Telegram

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok