Российский подросток пришел с ножом в школу и напал на сверстника

В Пермском крае семиклассник ранил сверстника ножом в школе

В Пермском крае семиклассник пришел с ножом в школу и ранил сверстника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Манохин.

Все произошло в четверг, 19 февраля, в школе №1 Александровска. Сейчас на месте работают правоохранительные органы.

Пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии – его эвакуируют в Березники. Санавиация, анестезиологи и торакальный хирург готовятся к вылету из Перми. Другим школьникам оказывают психологическую помощь.

Ранее на Урале подросток с несколькими ножами и пистолетом явился в школу с одним вопросом, но был обезврежен на входе охранником.

