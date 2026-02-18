Реклама

Силовые структуры
11:50, 18 февраля 2026Силовые структуры

Российский подросток с несколькими ножами и пистолетом явился в школу с одним вопросом

Охранник обезвредил подростка с ножами и пистолетом в школе уральского поселка
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

На Урале подросток с несколькими ножами и пистолетом явился в школу с одним вопросом, но был обезврежен на входе охранником. Об этом сообщает URA.RU.

Инцидент произошел в поселке Уфимский Свердловской области 16 февраля. Вооруженный девятиклассник пришел в школу и начал кричать: «Зачем вы меня ищете?» Перед этим он несколько дней прогуливал уроки, поэтому учителя звонили ему и родителям, интересуясь причиной отсутствия на занятиях.

Подросток разозлился на педагогов и, захватив опасные предметы, пришел в школу выяснять с ними отношения. Охранник оперативно отреагировал на поведение юноши, вызвал полицию и схватил его.

В свердловском управлении МВД подтвердили информацию о ЧП в школе, отметив, что у подростка был при себе пневматический пистолет, пули и несколько ножей. Оружие он купил самостоятельно и носил с собой, по его собственным словам, «без какого-либо умысла».

Подросток в конце декабря 2025 года был пойман с наркотиками, из-за чего его поставили на учет в психоневрологический диспансер. В связи с инцидентом в школе в отношении его родителей составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что восьмиклассница, устроившая поджог и напавшая на одноклассников с молотком в красноярской школе № 153, моделировала преступление в игре Roblox.

