Санавиацию задействовали из-за нападения подростка с ножом в российской школе

Губернатор Махонин: К пострадавшему при нападении на школу вылетает санавиация

К пострадавшему при нападении на школу в Александровске Пермского края подростку вылетает санавиация. О ее задействовании рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин.

По словам чиновника, из Перми в Александровск отправят торакальрого хирурга и анестезиологов. Состояние пострадавшего подростка оценивается как тяжелое.

«Стараемся сделать все возможное. Специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам», — написал он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что участившиеся случаи нападений подростков на школы может быть связано с видеоиграми.