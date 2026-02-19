Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:07, 19 февраля 2026Россия

Санавиацию задействовали из-за нападения подростка с ножом в российской школе

Губернатор Махонин: К пострадавшему при нападении на школу вылетает санавиация
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global look Press

К пострадавшему при нападении на школу в Александровске Пермского края подростку вылетает санавиация. О ее задействовании рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин.

По словам чиновника, из Перми в Александровск отправят торакальрого хирурга и анестезиологов. Состояние пострадавшего подростка оценивается как тяжелое.

«Стараемся сделать все возможное. Специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам», — написал он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что участившиеся случаи нападений подростков на школы может быть связано с видеоиграми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на вопрос об убийстве Путина

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    В Польше высказались о возможности создания ядерного оружия

    Европа замерзнет

    Российский подросток пришел с ножом в школу и напал на сверстника

    Санавиацию задействовали из-за нападения подростка с ножом в российской школе

    385-килограммовая порномодель рассказала о фетишах своих клиентов

    Фото Зендеи и Роберта Паттинсона для журнала оценили в сети фразой «что здесь происходит»

    Похитившего три миллиарда на военных госконтрактах вернули в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok