Санавиацию задействовали из-за нападения подростка с ножом в российской школе

К пострадавшему при нападении на школу в Александровске Пермского края подростку вылетает санавиация. О ее задействовании рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин.
По словам чиновника, из Перми в Александровск отправят торакальрого хирурга и анестезиологов. Состояние пострадавшего подростка оценивается как тяжелое.
«Стараемся сделать все возможное. Специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам», — написал он.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что участившиеся случаи нападений подростков на школы может быть связано с видеоиграми.