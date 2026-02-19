Разозливший Трампа рэпер сыграет главную роль в фильме о Пуэрто-Рико

Рэпер Bad Bunny, Эдвард Нортон и Хавьер Бардем снимутся в драме о Пуэрто-Рико

Пуэрториканский рэпер и певец Bad Bunny (настоящее имя — Бенито Антонио Мартинес Окасио) сыграет главную роль в исторической драме «Порто-Рико» (Porto Rico). Об этом пишет Variety.

Режиссером проекта стал обладатель «Грэмми» Рене Перес Хоглар, известный под псевдонимом Residente. Он также разработал сценарий картины вместе с оскароносным автором Александром Динеларисом («Бердман», «Выживший»). В качестве исполнительного продюсера выступил Алехандро Гонсалес Иньярриту. Помимо Bad Bunny, в актерский состав вошли Хавьер Бардем, Эдвард Нортон и Вигго Мортенсен.

Сюжет пока не разглашается, однако известно, что картина основана на реальных событиях и повествует об истоках Пуэрто-Рико. «Я мечтал снять фильм о своей стране с самого детства. Подлинная история Пуэрто-Рико всегда была окружена противоречиями. Этот фильм — подтверждение того, кто мы есть, рассказанное с той честностью, которой заслуживает наша история», — заявил Рене Перес Хоглар.

Ранее Bad Bunny разозлил президента США Дональда Трампа своим выступлением на Супербоуле. Американский лидер назвал шоу лишенным смысла и одним из худших за всю историю, а также сравнил его с «пощечиной США».