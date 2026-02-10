Разозливший Трампа рэпер установил рекорд

Рэпер Bad Bunny установил рекорд по просмотрам выступления на Супербоуле

Выступление пуэрториканского рэпера и певца Bad Bunny (настоящее имя — Бенито Антонио Мартинес Окасио) на Супербоуле установило рекорд по количеству просмотров. Об этом пишет Daily Mail.

Шоу с участием 31-летнего артиста в прямом эфире посмотрели 135,4 миллиона зрителей во всем мире. Ранее рекорд принадлежал рэперу Кендрику Ламару, выступившему на Супербоуле в 2025 году (133,5 миллиона зрителей).

Известно, что выступление Bad Bunny разозлило президента США Дональда Трампа. В своем посте в X американский лидер назвал его «пощечиной США». «Шоу в перерыве Супербоула было просто ужасным, одним из худших за всю историю! Оно лишено смысла, является оскорблением величия Америки и не отражает наши стандарты успеха, креативности и совершенства. Никто не понимает ни слова из того, что говорит этот парень, а танцы отвратительны», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Bad Bunny выступил на Супербоуле в дешевом наряде.