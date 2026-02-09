Реклама

13:31, 9 февраля 2026

Разозливший Трампа рэпер выступил на Супербоуле в дешевом наряде

Разозливший Трампа рэпер Bad Bunny выступил на Супербоуле в наряде бренда Zara
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Kevin C. Cox / Getty Images

Пуэрториканский рэпер и певец Bad Bunny выступил на матче Национальной футбольной лиги (Супербоул) в дешевом наряде. Подробности публикует Vogue.

Музыкант вышел на сцену в бежевом костюме массмаркетового бренда Zara и кроссовках модели BadBo 1.0 марки Adidas. На футболку-поло было нанесено число 64 — его связывают с годом рождения матери исполнителя Лисаурие Окасио. Известно, что стилистами хедлайнера выступили Сторм Пабло и Марвин Линарес.

Выступление Bad Bunny разозлило президента США Дональда Трампа. В своем посте в X американский лидер назвал его «пощечиной США». «Шоу в перерыве Супербоула было просто ужасным, одним из худших за всю историю! Оно лишено смысла, является оскорблением величия Америки и не отражает наши стандарты успеха, креативности и совершенства. Никто не понимает ни слова из того, что говорит этот парень, а танцы отвратительны», — подытожил он.

В конце января голливудские звезды и популярные исполнители, в том числе и сам Bad Bunny, выступили против силовиков из ICE (таможенная и пограничная полиция) после трагедии в Миннеаполисе.

