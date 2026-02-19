Реклама

Наука и техника
18:30, 19 февраля 2026Наука и техника

Windows уличили в чтении писем пользователей

Neowin: Нейросеть Windows 11 уличили в чтении личных писем пользователей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Нейросетевой сервис Copilot от Microsoft уличили в сканировании электронных писем пользователей. Об этом сообщает издание Neowin со ссылкой на экспертов Office365ITPros.

Специалисты выяснили, что нейросеть Copilot может читать конфиденциальные электронные письма пользователей Windows 11 — видимо, для обучения или каких-то еще целей. Журналисты подчеркнули, что такое поведение сервиса искусственного интеллекта (ИИ) грубо нарушает правила конфиденциальности и безопасности Windows.

В Microsoft уже отреагировали на проблему, уточнив, что «непреднамеренное поведение» Copilot было вызвано программной ошибкой. В первую очередь, система читала личные письма, сохраненные в папках «Отправленные» и «Черновики». Неполадка была обнаружена пользователями 21 января 2026 года, она отслеживается под идентификатором CW1226324.

«Плохая новость заключается в том, что, несмотря на довольно серьезную уязвимость в системе безопасности, Microsoft до сих пор не выпустила полноценное исправление», — заметили журналисты Neowin. В Microsoft пообещали выпустить исправление и проверить работоспособность патча.

Ранее журналисты таблоида The Daily Express заявили, что пользователи Windows 10 без лицензии ESU не будут получать обновления. Таким образом, владельцы компьютеров останутся без защиты.

