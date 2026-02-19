Реклама

Россияне назвали худших советчиков по вопросам ремонта машин

Опрос показал, что автомобилисты не доверяют советам нейросетей и блогеров
Марина Аверкина

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Всего один процент автомобилистов считает полезными советы, сгенерированные нейросетями, а блогерам доверяют только два процента российских водителей. К таким выводам в ходе совместного исследования пришли специалисты группы «Ренессанс страхование» и сети автосервисов Fit Service. Они выяснили, к каким последствиям приводит следование чужим рекомендациям по обслуживанию машин. Результаты опроса есть в распоряжении «Ленты.ру».

Абсолютное большинство (86 процентов) ответивших признались, что регулярно обращаются за сторонним мнением по вопросам, связанным с автотранспортом. Настоящими авторитетами в вопросах ремонта и обслуживания для водителей являются близкие друзья. Их выбирают 33 процента опрошенных. Также принимаются советы сотрудников станций техобслуживания (23 процента) и профессиональных автоэкспертов (18 процентов).

Но чаще всего автолюбители ищут рекомендации в интернете (37 процентов). Еще 33 процента респондентов предпочитают консультироваться с родственниками и знакомыми, а 25 процентов обсуждают проблемы с коллегами по работе.

Наибольшую потребность в консультациях испытывают автомобилисты Казани (91 процент), Москвы (90) и Новосибирска (89). Самые самостоятельные водители, которые очень редко пользуются советами, живут в Краснодаре (62), Красноярске (75) и Омске (79).

Самая популярная тема советов — ремонтные работы, она волнует 42 процента опрошенных. Треть респондентов (33 процента) хотят получить помощь в выборе хорошего автосервиса. Еще 25 процентов ищут советы по подбору запасных частей, столько же — по покупке поддержанного транспортного средства. Меньше всего водителей (10 процентов) интересует мнение со стороны при выборе новой машины.

Нередко обращение за помощью оборачивается проблемами. Так, 27 процентов автомобилистов заявили, что полученные советы неоднократно приводили к неприятным последствиям для машины. Еще 29 процентов опрошенных сталкиваются с «вредными советами» время от времени. Только 30 процентов ответивших признались, что рекомендации редко бывают для них бесполезными.

Ранее российские владельцы китайского внедорожника Tank 300 рассказали, что им не нравится в машине.

