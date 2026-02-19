Реклама

Экономика
18:55, 19 февраля 2026Экономика

Россиянка продала квартиру и перевела деньги мошенникам

Жительница Воронежа продала квартиру и перевела более 3 млн рублей мошенникам
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Жительница Воронежа избавилась от квартиры и отдала вырученные деньги мошенникам. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе МВД по региону.

С 34-летней женщиной связались злоумышленники, которые знали о том, что та собирается продавать жилье. Собеседники сообщили ей о взломе аккаунта на портале Госуслуг. Россиянку предупредили, что ее сбережения находятся под угрозой несанкционированного списания. Чтобы обезопасить их, неизвестные убедили ее перевести деньги на подконтрольные им счета. Испугавшись потери средств, в день заключения сделки жительница Воронежа отправила аферистам всю выручку от продажи квартиры — почти 3,3 миллиона рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут.

Ранее стало известно, что суд признал вменяемой пенсионерку с Дальнего Востока, которая продала жилье по «схеме Долиной». Вместе с тем квартиру не вернули покупательнице — пожилая женщина должна будет возвращать той по семь тысяч в месяц.

