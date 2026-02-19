РИА Новости: Полковник МВД Украины Мороз целыми днями смотрит посты с котиками

Полковник МВД Украины Сергей Мороз целыми днями смотрит посты с котиками и собаками в соцсетях, а также ставит им лайки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Полковник целыми днями сидит в запрещенной соцсети и лайкает посты с котиками и собачками, а также своей жены, Урман Натальи Александровны, с треском уволенной с поста командира батальона патрульных», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что командир 125-й отдельной тяжелой мехбригады Вооруженных сил Украины Владимир Фокин отправляет неугодных офицеров в бой в качестве штурмовиков.