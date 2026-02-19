Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:07, 19 февраля 2026Мир

Стало известно о проблемах с принятием нового пакета санкций ЕС против России

Euractiv: В ЕС не договорились по 20-му пакету санкций против РФ из-за судов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Послы стран Европейского союза (ЕС) не смогли достичь соглашения по 20-му пакету санкций против России на обсуждениях, которые прошли в среду, 18 февраля. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

Собеседники портала сообщили, что разногласия между странами касаются прежде всего мер против судов так называемого теневого флота России. В частности, Мальта и Греция выразили обеспокоенность возможным влиянием ограничений на их судоходные отрасли.

Сообщается, что переговоры планируется возобновить в пятницу, 20 февраля, а дополнительные консультации возможны и в выходные, чтобы завершить работу над пакетом до 24 февраля.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета антироссийских санкций и призвала Евросоюз оперативно утвердить его. 20-й пакет санкций, по словам чиновницы, затронет энергетику, финансовые услуги и торговлю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ряженые-наряженные». Военкора «Ахмата» обвинили в незаконном ношении редчайшей награды «Вагнера». Участник СВО записал обращение

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Экс-возлюбленная Березовского расстегнула в ресторане надетое на голое тело платье

    В российском регионе родственникам павших на СВО бойцов втрое сократили выплаты

    Россия нарастила закупки грузинского вина

    Отправленные на поиски Усольцевых дроны фиксировали светящиеся точки в тайге

    Водителям автобусов в российском регионе начали задерживать зарплаты

    Поставки российской пшеницы в одну страну взлетели

    В Telegram ответили на заявление о доступе иностранных спецслужб к перепискам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok