Стало известно о проблемах с принятием нового пакета санкций ЕС против России

Euractiv: В ЕС не договорились по 20-му пакету санкций против РФ из-за судов

Послы стран Европейского союза (ЕС) не смогли достичь соглашения по 20-му пакету санкций против России на обсуждениях, которые прошли в среду, 18 февраля. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

Собеседники портала сообщили, что разногласия между странами касаются прежде всего мер против судов так называемого теневого флота России. В частности, Мальта и Греция выразили обеспокоенность возможным влиянием ограничений на их судоходные отрасли.

Сообщается, что переговоры планируется возобновить в пятницу, 20 февраля, а дополнительные консультации возможны и в выходные, чтобы завершить работу над пакетом до 24 февраля.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета антироссийских санкций и призвала Евросоюз оперативно утвердить его. 20-й пакет санкций, по словам чиновницы, затронет энергетику, финансовые услуги и торговлю.

