18:46, 19 февраля 2026Силовые структуры

Связанные с ОПГ «Артаковские» вымогатели попали в СИЗО

В Челябинске суд взял под стражу 9 членов ОПГ, связанных с «Артаковскими»
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Центральный районный суд Челябинска взял под стражу девять членов ОПГ, связанных с «Артаковскими». Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Фигуранты пробудут в СИЗО до 17 апреля. Им вменяют вымогательства, разбои и грабежи. Уточняется, что они связаны с находящимся в следственном изоляторе Артаком Варосяном и его сторонниками.

В операции по задержанию фигурантов были задействованы сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД, а также Главного управления уголовного розыска МВД России.

26 ноября 2025 года спецназ ФСБ задержал лидера ОПГ «Артаковские» Артака Варосяна. Позже также были задержаны и десять членов ОПГ.

