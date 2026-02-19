Связанные с ОПГ «Артаковские» вымогатели попали в СИЗО

В Челябинске суд взял под стражу 9 членов ОПГ, связанных с «Артаковскими»

Центральный районный суд Челябинска взял под стражу девять членов ОПГ, связанных с «Артаковскими». Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Фигуранты пробудут в СИЗО до 17 апреля. Им вменяют вымогательства, разбои и грабежи. Уточняется, что они связаны с находящимся в следственном изоляторе Артаком Варосяном и его сторонниками.

В операции по задержанию фигурантов были задействованы сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД, а также Главного управления уголовного розыска МВД России.

26 ноября 2025 года спецназ ФСБ задержал лидера ОПГ «Артаковские» Артака Варосяна. Позже также были задержаны и десять членов ОПГ.