Токаев назвал крепкими отношения Казахстана с одной страной

Токаев: Присоединение Казахстана с Совету мира укрепляет партнерство с США

Присоединение Казахстана к Совету Мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа, укрепляет партнерство Астаны и Вашингтона. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в статье для The National Interest.

«Мы решили присоединиться к Совету Мира и поддержать его конкретными действиями. (...) Все эти шаги делают наше партнерство с Соединенными Штатами крепче, чем когда-либо», — рассказал Токаев.

По его словам, Казахстан и США выстроили партнерство на взаимном уважении и понимании, а американские компании входят в число крупнейших инвесторов Казахстана, в том числе в энергетической сфере.

Ранее Токаев заявил, что Совет Мира делает новые конфликты между странами иррациональными, так как рассматривает мир не как лозунг, а как проект. Он также добавил, что в Казахстане на разных уровнях экспертного и общественного обсуждения широко распространена поддержка политических принципов, связанных со стратегией Трампа.