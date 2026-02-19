Российский спортсмен завоевал первую медаль на Олимпиаде

16:49, 19 февраля 2026Россия

Участника СВО по ошибке признали невыжившим

Бойца СВО из Бурятии по ошибке признали невыжившим
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойца СВО из Бурятии по ошибке признали невыжившим. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Джидинского района республики.

Что именно привело к юридическому казусу и связано ли это с участием военнослужащего в боевых действиях, не уточняется.

В райотделе полиции солдату выдали новый паспорт. Боец получил новый документ, удостоверяющий его личность, всего за несколько часов. «Большое спасибо за вашу помощь», — приводит его слова пресс-служба.

Ранее другой участник спецоперации — боец из Якутии — «ожил» при подготовке к отправке к морг. От увиденного готовившая его к переводу в морг медсестра потеряла сознание. Не сразу поверил в случившееся и врач, однако незамедлительно отправил мужчину на операцию. Солдата удалось спасти.

