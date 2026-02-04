Реклама

Участник СВО ожил во время подготовки к отправке в морг

Боец СВО из Якутии пришел в себя, когда его готовили к отправке в морг
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник специальной военной операции из Якутии ожил по время подготовки к переводу к морг. Об этом сам боец рассказал журналистам «Комсомольской правды».

В мужчину попала пуля, выпущенная украинским снайпером. «Я почувствовал удар в спину. А дальше все в тумане», — рассказал солдат об ощущениях в тот момент. Медики зафиксировали отсутствие дыхания и пульса у раненого и решили, что он не выжил. Однако вскоре военнослужащий открыл глаза.

От увиденного готовившая его к переводу в морг медсестра потеряла сознание. Не сразу поверил в случившееся и врач, однако незамедлительно отправил мужчину на операцию. Его удалось спасти.

Ранее мать другого бойца СВО получила вместо его останков тело другого мужчины. Ошибка произошла в морге Ростова-на-Дону. Подмена была обнаружена в результате генетической экспертизы, на которой настоял отец солдата.

