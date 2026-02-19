Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:44, 19 февраля 2026Мир

В Европе назвали способ победить русофобию

Словацкий депутат Марчек: Узкая группа политиков наживается на русофобии в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРусофобия в Европе:

Фото: Yves Herman / Reuters

Бывший депутат Национального Совета Словацкой Республики, руководитель партии «Единые славяне» Петер Марчек назвал способ победить русофобию. Об этом пишет Ura.ru.

Он заявил, что для этого нужно отстранить от власти распространяющую русофобию группу лиц. «Как только их заменят люди, отстаивающие интересы своих стран и народов, от нее не останется и следа», — сказал депутат. Марчек подчеркнул, что русофобию насаждает узкая группа политиков, получающая от противостояния с Москвой прибыль.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла «кошачью русофобию» на Украине, связанную с высказываниями публициста Илько Лемко о том, как правильно на украинском записывать звуки этих домашних питомцев. По его мнению, украинский кот вместо «мяу» должен говорить «няв».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на вопрос об убийстве Путина

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    В Конгрессе США пригрозили форсировать голосование по санкциям против России

    В Польше высказались о возможности создания ядерного оружия

    Европа замерзнет

    Российский подросток пришел с ножом в школу и напал на сверстника

    Санавиацию задействовали из-за нападения подростка с ножом в российской школе

    385-килограммовая порномодель рассказала о фетишах своих клиентов

    Фото Зендеи и Роберта Паттинсона для журнала оценили в сети фразой «что здесь происходит»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok