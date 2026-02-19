Словацкий депутат Марчек: Узкая группа политиков наживается на русофобии в ЕС

Бывший депутат Национального Совета Словацкой Республики, руководитель партии «Единые славяне» Петер Марчек назвал способ победить русофобию. Об этом пишет Ura.ru.

Он заявил, что для этого нужно отстранить от власти распространяющую русофобию группу лиц. «Как только их заменят люди, отстаивающие интересы своих стран и народов, от нее не останется и следа», — сказал депутат. Марчек подчеркнул, что русофобию насаждает узкая группа политиков, получающая от противостояния с Москвой прибыль.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла «кошачью русофобию» на Украине, связанную с высказываниями публициста Илько Лемко о том, как правильно на украинском записывать звуки этих домашних питомцев. По его мнению, украинский кот вместо «мяу» должен говорить «няв».