15:47, 16 ноября 2025

Захарова высмеяла кошачью русофобию на Украине

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла «кошачью русофобию» на Украине, связанную с высказываниями публициста Илько Лемко о том, как правильно на украинском записывать звуки этих домашних питомцев. На это она указала в эфире радио «Комсомольская правда».

«Пусть успокоят украинского публициста, сказав, что данное контрактное "мяо" — это транскрипция английского meow. На последние две недели осени такого объяснения должно Ильке хватить. А зимой его отпустит», — поиронизировала дипломат.

Таким образом Захарова высмеяла недовольство Лемко из-за рекламного слогана «Первое слово моего кота — мяу». По его мнению, украинский кот вместо «мяу» должен говорить «няв». Он также призвал авторов рекламы «повысить свой IQ».

Ранее публикацию журналиста о русскоязычных котах прокомментировал депутат Верховной Рады Максим Бужанский. По его словам, дело идет к появлению «котоязыковых уполномоченных». «Возможно, нужно поразить в правах мявкающих котов в пользу нявкающих, вывести научную формулу благонадежности владельца, в зависимости от поведения кота. Получить под это грант, создать котораду доброчестности, все как всегда, короче» — отметил он.

