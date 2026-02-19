В ФСБ высказались о переговорах с Павлом Дуровым

Бортников: Переговоры ФСБ с Павлом Дуровым ни к чему хорошему не привели

ФСБ России не ведет переговоров с создателем Telegram Павлом Дуровым. Об этом заявил глава ведомства Александр Бортников, его слова приводит РИА Новости.

По словам Бортникова, ранее переговоры с Дуровым велись, однако «ни к чему хорошему не привели».

10 февраля стало известно, что работу Telegram в России замедляют. Кроме того, сообщалось, что мессенджеру грозят штрафы на общую сумму до 64 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что платформа не выполняет российские законы. Он также подчеркнул, что российская сторона поддерживает контакт с администрацией мессенджера.