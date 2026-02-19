Реклама

В Израиле опровергли слова Такера Карлсона о задержании

Управление аэропортов Израиля опровергло слова Карлсона о задержании и допросе
Марина Совина
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Управление аэропортов Израиля опровергло слова американского журналиста Такера Карлсона о задержании. Об этом сообщает ТАСС.

Журналист ранее сообщил, что его задержали в аэропорту Бен-Гурион на вылете из Израиля и устроили ему допрос из-за его интервью с послом США. «Такер Карлсон и сопровождавшие его лица не были задержаны или допрошены. Никаких необычных инцидентов не произошло, и Управление аэропортов категорически отвергает любые другие заявления по этому поводу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что Карлсону вежливо задали несколько стандартных вопросов «в соответствии с утвержденными процедурами, которые время от времени применяются ко многим пассажирам». В ведомстве добавили, что разговор прошел в отдельной комнате с целью сохранения конфиденциальности журналиста и его сотрудников.

Ранее Карлсон заявил, что мужчины, представившиеся сотрудниками службы безопасности аэропорта, задержали его вместе со съемочной командой, забрали их паспорта, отвели исполнительного продюсера в отдельную комнату, а затем потребовали рассказать, о чем они говорили с послом США Майком Хакаби.

