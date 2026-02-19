В Кремле ответили на обвинения Киева в пропаганде со стороны паралимпийцев

Песков: Москва отвергает обвинения Киева в пропаганде со стороны паралимпийцев

Россия категорически не согласна с позицией Украины в том, что российские паралимпийцы пропагандируют войну. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы категорически с этим не согласны», — заявил Песков, отвечая на слова министра спорта Украины Матвея Бедного о том, что допуск российских и белорусских паралимпийцев к соревнованиям якобы является «российской пропагандой и легализацией войны».

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины направил в Международный союз конькобежцев (ISU) требование отстранить российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника от участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии.