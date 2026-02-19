Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:44, 19 февраля 2026Культура

В Литве захотели запретить концерты российского рэпера

Глава МИД Литвы Будрис подписал просьбу запретить концерты рэпера Гио Пики
Ольга Коровина

Кадр: MELOMAN HIT / Youtube

Российскому рэперу Гио Пика (настоящее имя — Георгий Джиоев) хотят запретить выступать в Литве. Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, его слова передает национальная публичная телерадиовещательная компания LRT в Telegram-канале.

Будрис сообщил, что уже подписал соответствующее обращение в Министерство внутренних дел. «Не знаю, где сейчас находится обращение, но помню, как поставил подпись», — уточнил он.

Издание отмечает, что мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас призвал запретить Джиоеву въезд в страну. Концерт рэпера в Литве запланирован на 21 марта.

В ноябре 2025 года Литва внесла рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) в список нежелательных лиц. Музыканту запретили въезд в страну на десять лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке СБУ убить Залужного

    Крепкий рубль стал проблемой

    Россия «замедлила» параллельный импорт. Что будет с ценами

    Пожилого мужчину засыпало зерном насмерть

    Подслушан разговор представителей США и Британии о России в Женеве

    Россияне назвали худших советчиков по вопросам ремонта машин

    Российские бизнесмены назвали главную помеху для инвестиций

    Россиян научили проветривать квартиру зимой

    Пытавшаяся прикурить от Вечного огня молодая пара выслушала приговор

    В Литве захотели запретить концерты российского рэпера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok