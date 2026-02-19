В MAX опровергли информацию о покупке аккаунтов несовершеннолетними

Пресс-служба MAX опровергла информацию о покупке аккаунтов несовершеннолетними

Пресс-служба мессенджера MAX опровергла информацию о том, что несовершеннолетние пользователи якобы покупают чужие аккаунты на платформе и используют их для подтверждения возраста при покупке алкоголя. Представители сервиса назвали такие публикации фейком.

Одним из первых информацию распространил Telegram-канал «ЧТД», который связывают с бывшим олигархом Михаилом Ходорковским (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) . На канале заявили, что несовершеннолетние в России якобы покупают чужие аккаунты в мессенджере Max, чтобы приобретать алкоголь и энергетики на кассах самообслуживания в магазинах.

«Аккаунт в нацмессенджере с подключенным цифровым ID совершеннолетнего человека обойдется примерно в 3000 рублей. (...) С таким аккаунтом, зарегистрированным на чужую личность, несовершеннолетний может купить алкоголь и энергетики на кассах самообслуживания в магазинах», — говорилось в публикации.

В качестве доказательства «ЧТД» опубликовал отзывы с портала, предлагающего покупку чужих банковских карт, аккаунтов и не только. Однако отзывы, в которых пользователи заявляют о покупке алкоголя с помощью чужих цифровых ID, оставлены анонимными пользователями, а проверить их достоверность невозможно.

MAX запустил цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, в сентябре 2025 года. Как поясняется на официальном сайте платформы, его можно создать с помощью биометрии, по водительским правам или загранпаспорту. Для этого также понадобится подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги».

При этом, как подчеркивается на сайте мессенджера, ​​цифровой ID может быть привязан только к одному устройству. В пресс-службе MAX также указывали, что цифровой ID будет действителен только на том устройстве, на котором он создавался — соответственно, передать его другому человеку невозможно. Не получится передать и QR-код, с помощью которого осуществляется подтверждение возраста: он обновляется каждые 30 секунд, а сделать его скриншот невозможно, поскольку в этом случае на кадре будет лишь белый экран.

Кроме того, доступ к QR-коду осуществляется при помощи биометрии — через Face ID или по отпечатку пальца. Это также опровергает утверждения о том, что чужим цифровым ID может воспользоваться другой человек.

В пресс-службе MAX назвали недостоверной заявления о возможности продажи цифрового ID. «Распространяемая в ряде Telegram-каналов информация — фейк. Цифровой ID невозможно передать или продать другому человеку — сервис действителен только на том устройстве, на котором он создавался», — подчеркнули в пресс-службе мессенджера.

Канал ЧТД и ранее публиковал недостоверную информацию — в частности, он писал, что россиянам якобы запретили болеть больше девяти дней, что оказалось фейком.

О том, что школьники якобы покупают чужие аккаунты в MAX для приобретения алкоголя, заявил ряд российских изданий и Telegram-каналов (1, 2, 3). При этом многие впоследствии добавили к своим сообщениям опровержения от пресс-службы мессенджера.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».